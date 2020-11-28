Мошенник из Москвы выманил у липчан более 2 млн. рублей на продаже машин

В Липецке вычислили серийного мошенника, жертвами которого стали несколько жителей города. Аферист размещал на популярных сайтах объявления о продаже машин. Покупатели связывались с продавцом, договаривались о сделке, передавали предоплату и больше его не видели, как и самих машин.

Все это длилось с мая по июнь этого года. Когда люди поняли, что их обманули, в разные отделы полиции начали поступать заявления. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, в настоящее время известно о трех фактах мошенничества на сумму более 2 100 000 рублей.

Мошенником оказался житель Московской области. Уже выяснилось, что машины он вообще продавать не собирался, просто брал деньги. Дело возбудили по частям 2 и 4 статьи 159 УК – крупное и особо крупное мошенничество. Москвичу грозит до 10 лет тюрьмы.