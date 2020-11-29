К утру 29 ноября в Липецкой области скончались еще три пациента с коронавирусом

За сутки в Липецкой области скончались еще три пациента с коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб от COVID-19 и сопутствующих причин умерли: 48-летний житель Хлевенского района, 46-летний мужчина из Ельца и 81-летний пенсионер из Липецка. Таким образом количество летальных случаев выросло до 110.

Всего за время пандемии в области зарегистрировали 10 984 зараженных. 8847 пациентов выздоровели. Сейчас продолжают лечение 2030 пациентов с коронавирусом. Из них 938 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» - в стационарах, 1092 с легкой формой COVID-19 лечатся на дому.