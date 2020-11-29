13-летняя девочка пропала в Липецкой области

предоставлено волонтерами.

13-летняя Александра Волкова пропала в Хлевенском районе. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Поиск пропавших детей" (Липецк), подросток ушла из дома в районе улицы Угольник села Елецкая Лозовка вечером 27 ноября. Местонахождение девочки не установлено.

Приметы: на вид лет 13-15, рост 160-170 см, телосложение среднее, короткие темно-русые волосы и карие глаза.

В день пропажи была одета в черную куртку, белую футболку, светлые джинсы, темно-синие кроссовки, на голове - коричневая шапка с белой надписью TOYOTA.

Поисковики просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Александры, позвонить по телефонам: 02 - полиция, 8 (4722) 37-88-77 или 8-905-681-05-18 - волонтеры.