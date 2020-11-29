Липецкие полицейские нашли в машине 29-летнего ельчанина крупную партию наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Липецку вместе с инспекторами отдельной роты ДПС остановили машину, в которой перевозили крупную партию наркотиком.

фото: сайт УМВД по Липецкой области.

Все это произошло у дома по проспекту Победы. За рулем «ВАЗ-21093» находился 29-летний житель Ельца. Во время осмотра машины полицейские нашли между передними сиденьями свертки с веществом растительного происхождения. Водителя задержали для выяснения обстоятельств. Экспертиза установила, что изъятое вещество - марихуана массой 258 грамм, что является крупным размером.

В отношении ельчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ«Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.