Лучшим молодым учителем Липецка стал преподаватель информатики 20-й школы

фото: сайт администрации Липецка.

Городской конкурс «Дебют» среди молодых учителей завершился в Липецке. В нем приняли участие десять педагогов из школ областного центра с опытом работы в школе не более трех лет.

Состязание проходило в три этапа. Первый – визитная карточка, в которой конкурсанты рассказывали о себе, увлечениях и демонстрировали таланты. Второй - открытые уроки в онлайн-формате. Третий - круглый стол «Всякое воспитание должно быть сначала нравственным, а затем умственным», во время которого участники могли рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются ежедневно.

В итоге третье место разделили учитель английского языка гимназии №12 Анастасия Ижикова и преподаватель истории школы №61 Елена Ельшаева. Второе заняла учитель английского школы №29 Виктория Олешкевич. А победителем стал учитель информатики 20-й школы Павел Петин.

- В пятом классе познакомился с предметом, который стал моим основным интересом - информатикой. С моим учителем мы шутили, что однажды я сам стану педагогом. Так и получилось, - поделился Павел.

После окончания Липецкого педуниверситета начал карьеру в школе. Помимо преподавания занимается внедрением персонализированной модели образования: выступает в качестве консультанта для школ Липецка и области.

Награждение пройдет позже. На него пригласят победителей всех «Дебютов»: среди воспитателей детских садов, учителей школ и педагогов дополнительного образования.