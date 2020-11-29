В Липецкой области осудили девушку, трижды обокравшую за ночь своего соседа

Елецкий горсуд вынес обвинительный приговор 24-летней местной жительнице. Ее признали виновной сразу в трех кражах (ч. 1 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст., п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража").

По данным правоохранителей, все преступления были совершены в течение суток. 30 апреля 2020-го девушка выпивала у себя в квартире с соседями. Знакомый периодически уходил к себе домой и возвращался, в какой-то момент он забыл телефон на комоде у ельчанки, который та и похитила.

Немного позже, когда закончился алкоголь и еда, потерпевший предложил девушке сходить в магазин и докупить продуктов, для чего дал ей свою карту и сообщил пин-код. Ельчанка добралась до ближайшего банкомата и сняла восемь тысяч рублей, которые оставила себе. В квартиру она не вернулась, а поехала отдыхать к другим знакомым, по дороге потратив три тысячи. Ближе к четырем утра она сняла оставшиеся на карте семь тысяч рублей, при этом пять из них она отдала приятелю в качестве подарка. Еще позже, чтобы скрыть следы преступления, девушка выбросила карту, а сама вернулась домой и легла спать.

Соседи, которые не дождались обвиняемую с алкоголем и закуской, разошлись по квартирам. Только через сутки потерпевший протрезвел, вспомнил про телефон и банковскую карту, после чего обратился в полицию. Благодаря камерам видеонаблюдения на банкоматах удалось установить личность преступницы. Суд приговорил девушку к двум годам лишения свободы условно.