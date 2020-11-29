Липецкая «молодежка» обыграла хоккеистов из Рыбинска со счетом 4:1

фото: сайт администрации Липецка.

Молодежный хоккейный клуб «Липецк» встретился на льду с ХК «Полет» из Рыбинска 28 ноября. В начале встречи счет открыл наш нападающий Никита Вахромеев. В начале второй двадцатиминутки липчане забили еще две шайбы: отличились вновь Вахромеев и Рогозин. В конце второго периода отправить шайбу в наши ворота удалось рыбинцу Евгению Кривых, но в середине третьего «Липецк» вновь забил. Итог встречи 4:1. в пользу липчан.

Сейчас наша команда занимает десятое место в рейтинге Национальной молодежной хоккейной лиги. Рыбинский клуб - на 14-й строке.

В начале декабря липецкую «молодежка» ждет четырехматчевая домашняя серия. 4 и 6 декабря клуб примет «СКА-ГУОР Карелию» из Кондопоги и питерское «Динамо-Юниор», 10 и 12 декабря сыграет с рыбинским «Полетом» и ярославским «Локо-Юниором».