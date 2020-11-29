В Липецкой области заразились коронавирусом 128 человек

фото из архива. Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки в регионе зафиксировали 128 новых случаев коронавируса. По городам и районам они распределились так: Липецк - 88, Елец - один, Грязинский - 19, Добринский - шесть, Елецкий, Тербунский, Воловский и Краснинский - по одному, Лебедянский - пять, Липецкий - три, Чаплыгинский район - два. За время эпидемии в области выявили 11 112 зараженных COVID-19.

Окончили лечение еще 130 человек. Всего выздоровели 8 977 липчан. Умерли 110 пациентов. Продолжают лечение 2025 больных.

В больницах находятся 945 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся на дому 1080 пациентов с легкой формой COVID-19.