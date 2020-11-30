Под Липецком негодяй поцарапал машину бывшей жены

Под Липецком возбудили уголовное дело в отношении мужчины. Житель Ельца не смог совладать с чувствами и отомстил бывшей жене, испортив ее автомобиль. Женщина обратилась в полицию.

По словам ельчанки, к ней на работу пришел ее экс-супруг, чтобы поговорить. Но разговор закончился скандалом. Подозреваемый вышел на улицу, увидел автомобиль женщины, и у него родился план мести. Он металлическим ключом поцарапал все двери, багажник, оба крыла машины. А после сбежал.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, ельчанка узнала о порче только на следующее утро, после рабочей смены. Она позвонила полицейским. Правоохранители приехали, опросили свидетелей произошедшего, а машину забрали на экспертизу. Ремонт обойдется автоледи в 32 100 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества".