МЧС предупреждает: в Липецке и области повышается вероятность возникновения ЧС

В понедельник в Липецке пасмурно и до +5 градусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник, 30 ноября, в Липецкой области повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, днем от 0 до 5 градусов тепла. Пасмурно. Ветер юго-восточный. Возможны увеличения числа ДТП, техногенных пожаров, несчастных случаев на льду, аварий на сетях.

Напомним, что липчанам запретили выходить на лед до весны. Соответствующее постановление подписала мэр Липецка Евгения Уваркина. Ограничение будет действовать до апреля. Муниципальным службам поручили установить у водоемов предупреждающие щиты и знаки безопасности. Все для того, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".