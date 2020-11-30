Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 30 ноября 2020 года составило 112 человек

В Липецкой области от коронавируса скончались еще 2 человека Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число умерших из-за коронавируса в Липецкой области на 30 ноября 2020 года увеличилось. За сутки от COVID-19 и сопутствующих причин скончались 2 человека. Спасти не удалось двух мужчин из Ельца - 1954 и 1963 года рождения. Так, с начала пандемии в регионе умерли 112 жителей.

Всего в области зарегистрировано 11 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 8 977 липчан. Лечатся 2 025 пациентов. Из них 945 госпитализировали. У 1 080 человек болезнь протекает в легкой форме, поэтому они находятся дома.

Напомним, что из-за коронавируса в регионе хотят отменить предновогодние праздники в школах и детсадах, а также ярмарки. Также губернатор Игорь Артамонов рекомендовал липчанам воздержаться от корпоративов.