Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 30 ноября 2020 года: заболели 130 человек

Антирекорд: за сутки в Липецкой области коронавирусом заболели 130 человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области за минувшие сутки вновь бьет "рекорды". По данным федерального оперативного штаба, в регионе выявили 130 случаев COVID-19. За все время пандемии заболели 11 242 человека.

Напомним, что сутками было 128 новых зараженных. Больше всего случаев зарегистрировано в Липецке - 88. В Грязинском районе - 19. В Добринском - 6. В Лебедянском районе заболели 5 местных жителей. В Липецком - 3. В Чаплыгинском - 2. В Воловском, Елецком, Краснинском, Тербунском районах, а также в Ельце по 1 случаю.

Выздоровели 8 977 липчан. Умерли 112 человек. Утром стало известно о двух новых смертях. Спасти не удалось двух мужчин из Ельца. Администрация области выражает соболезнования родным умерших.