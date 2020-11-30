Под Липецком четвертый день ищут пропавшую13-летнюю школьницу

Пропала школьница Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области родные, полиция и волонтеры четвертый день ищут пропавшую без вести школьницу. Как сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», 13-летняя Александра Волкова ушла в пятницу вечером, 27 ноября, в селе Елецкая Лозовка Хлевенского района. Она вышла из дома в районе улицы Угольник примерно в 19.00, с тех пор родные девочку не видели.

Приметы Александы: на вид 13-15 лет, рост 160-170 см., телосложение среднее, короткие русые волосы, карие глаза.

Была одета: коричневая шапка с белой надписью «TOYOTA», белая футболка, черная куртка, светлый джинсы и темно-синие кроссовки.

Девочку ищут четвертый день Фото: Поиск пропавших детей Липецк

По данным волонтеров, им сообщили о школьнице на следующий день после ее пропажи, 28 ноября. Затем поступила информация о том, где может находиться девочка. Но все адреса, куда она могла пойти, уже проверили – пока никаких следов. Волонтеры расклеили ориентировки, поиски продолжаются.

Просьба ко всем, кто видел Александру после исчезновения, знает где она может находиться или владеет любой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8-905-681-06-18 – волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru