Городской пляж в Липецке планируют открыть к купальному сезону

На Городском пляже в Липецке завершили работы на этот год Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Работы на Центральном пляже в Липецке подошли к концу. Подрядчики выполнили все, что было запланировано на этот год. На территории появились велодорожки, велопарковки. Установили деревянные и бетонные лавочки, контейнерную площадку и санитарно-технический модуль. В зоне отдыха - навесы от солнца. Оборудовали павильон для медработника и охраны.

В районе пляжа появилась остановка. Объездную дорогу заасфальтировали, организовали разворот для автобусов. За памятником Народовольцам установили большие бетонные клумбы. На их подпорных стенках можно посидеть, отдохнуть. Вдоль проезжей части стоят более 70 фонарей.

Работы продолжатся в 2021 году. На пляже смонтируют освещение, питьевые фонтанчики, зоны для переодевания, завезут новый песок, повесят камеры видеонаблюдения. К началу купального сезона пляж должен быть готов к открытию.