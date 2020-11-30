Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 30 ноября 2020 года перевелило за 9000 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 30 ноября 2020 года - за сутки медики выписали еще 68 человек. Результаты анализов показали, что они здоровы. По данным регионального оперштаба, за все время пандемии от COVID-19 излечились 9 045 липчан.

Всего в области зарегистрировано 11 242 случая новой коронавирусной инфекции. Напомним, что число заразившихся за сутки вновь оказалось рекордным - 130. В Липецке заболели 37 человек. В Грязинском и Чаплыгинском районах - по 16. В Ельце диагноз подтвердился у 14 местных жителей. В Становлянском районе - у 8. В Елецком - у 7. В Данковском и Добринском - у 6. В Липецком и Усманском районах выявили по 4 новых случая. В Долгоруковском, Лебедянском и Лев-Толстовском - по 3. В Хлевенском районе заболели 2 человека. В Измалковском - 1.

Лечатся 2 085 жителей региона. Из них 863 пришлось госпитализировать. Остальные 1 222 пациента находятся дома. У них болезнь протекает в легкой форме. Умерли 112 человек.