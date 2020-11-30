СК проводит проверку по факту исчезновения школьницы в Липецкой области

Поиски продолжаются Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области продолжаются поиски пропавшей 13-летней девочки. Александра Волкова вышла из дома в селе Елецкая Лозовка Хлевенского района вечером 27 ноября, с тех пор ее больше никто не видел.

Сначала родители пытались найти девочку самостоятельно, а на следующей день обратились в правоохранительные органы и в полицию. С момента ее исчезновения прошло уже больше трех суток. К поискам подключился следственный комитет, где уже идет доследственная проверка.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, школьница уходит из дома не первый раз. Причины ухода и условия в семье тоже выясняют. Поиски девочки продолжаются. Просьба ко всем, кто мог ее видеть или знает, где находится сообщить по телефонам: 02 – полиция; 123 – следственный комитет; 7-88-77, 8-905-681-06-18 – волонтеры.