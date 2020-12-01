Пропавшую под Липецком 13-летнюю школьницу нашли и вернули домой

В Липецкой области благополучно закончились поиски пропавшей 13-летней школьницы. Девочка ушла из дома в пятницу вечером, 27 ноября, в селе Елецкая Лозовка Хлевенского и бесследно исчезла. Это был не первый ее уход из дома. Сначала родители пытались найти дочь самостоятельно, но на следующий день обратились за помощью в правоохранительные органы.

Девочку искали трое суток родственники, полиция, волонтеры и следователи. В итоге накануне вечером, 30 ноября, подростка нашли. Как сообщает «Поиск пропавших детей», девочку живой и здоровой вернули домой. Обнаружили ее в другом районе области.

Вместе с тем доследственная проверка продолжается. В пресс-службе регионального СКР сообщили, что выясняют, по какой причине подросток уходит из дома и какие условия в семье. Также предстоит разобраться, где девочка находилась трое суток и не случилось ли с ней за это время что-либо криминальное.