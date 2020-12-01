В Липецкой области от коронавируса умерли четыре человека за сутки в

Число умерших от коронавируса в Липецкой области на 1 декабря 2020 года составило 116 человек. По данным оперативного штаба региона, за текущие сутки в области скончались сразу 4 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Инфекцию не перенесли: 60-летний мужчина из Липецкого района, 58-летний житель Липецка, 88-летняя пенсионерка из Долгоруковского района и 67-летняя женщина в Ельце.

Врачи боролись за жизнь каждого. Официально смерть наступила от COVID-19 и сопутствующих причин. Администрация области выразила соболезнования родным и близким умерших.