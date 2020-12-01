В ДТП с двумя фурами под Липецком погиб водитель и пострадал маленькие ребенок

В ДТП погиб водитель легковушки Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Трагическая авария произошла минувшей ночью в 1.30 на трассе М-4 «Дон» в Становлянском районе Липецкой области. Там разбился 33-летний мужчина на «ВАЗ-21074». «Семерка» угодила под две фуры – «Вольво FM» и «Скания R440».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, водитель «ВАЗа» скончался на месте до приезда скорой помощи. Также в аварии пострадал 5-летний ребенок, который был в легковушке – малыш сейчас в детской больнице Ельца. По предварительной оценке автоинспекторов, мужчина за рулем «семерки» не учел скорость и видимость в направлении движения, что и привело к аварии.

Еще один человек погиб вечером 30 ноября в Липецке. В 17.40, на улице Циолковского 30-летний мужчина на «Ссанг Йонг-Курон» сбил насмерть 50-летнюю женщину. ДТП случилось не на пешеходном переходе.

Примерно в это же время в Хлевенском районе под колесами «Шевроле Нива» погибла 46-летняя женщина. За рулем внедорожника был 39-летний водитель.

В тот же вечер в Липецке в 17.40 на улице Краснозаводская 58-летний водитель пассажирского автобуса «ПАЗ» въехал в «Дэу Нексию». В аварии пострадали две пассажирки автобуса 31 и 56 лет. Обеих увезли в больницу, но затем отправили домой.

Кроме этого в Задонском районе, в 16.12, на на трассе М-4 «Дон» не справился с управлением 36-летний водитель «Рено-Флюенс» допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Пострадавший в ДТП водитель иномарки с различными травмами доставлялся в медицинское учреждение.