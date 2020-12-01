Ситуация с ОРВИ в Липецке для сезона стабильная, случаев гриппа нет

По данным Роспотербнадзора в Липецкой области продолжается сезонный рост ОРВИ. За минувшую неделю, с 23 по 30 ноября, в регионе зарегистрировали 6348 случаев ОРВИ, что на 2.7% выше уровня прошлой недели, но превышает средние многолетние показатели на 8.4%. Случаев гриппа в Липецкой области пока не было.

По возрастам на этот раз детей и подростков не намного больше, чем взрослых – 53%. Среди людей старше 15 лет показатель выше привычного на 9.2%. Эксперты это объясняют тем, что взрослы стали чаще обращаться к врачам, опасаясь COVID-19.

В самом Липецке зарегистрировали 3991 случай ОРВИ – это 62.9% от общего показателя по области. Вместе с тем цифры ниже расчетного уровня во всех возрастных группах.