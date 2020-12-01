Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области продолжает расти

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличивается с каждым днем. По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки заболели 133 человека. К этому вторнику, 1 декабря, в регионе зарегистрировано 11 375 случаев новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что сутками ранее COVID-19 подтвердился у 130 жителей области. Как и ранее, среди районов лидирует Липецк - 37 зараженных. На втором месте оказались Грязинский и Чаплыгинский районы - по 16 случаев. Замыкает тройку Елец с 14 заболевшими.

Выздоровели более 9 000 человек. За все время пандемии не удалось спасти 116 липчан. Этим утром стало известно о смерти сразу 4 пациентов - двух мужчин из Липецка и района, и двух женщин из Ельца и Догоруковского района.