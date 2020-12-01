В Липецке полиция ищет мужчину, пропавшего 1 января 2000 года

В Липецке ищут мужчину, пропавшего 20 лет назад Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области ищут 60-летнего мужчину. Ориентировку выложили в этот вторник, 1 декабря. Разыскивается Аксенов Сергей Александрович, уроженец села Крутые Хутора Липецкого района. Он пропал без вести еще в 2000 году. С 1 января мужчина перестал выходить на связь с родственниками. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, до сих пор его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, носит усы.

Был одет: шапка и куртка черного цвета, свитер и джинсы синего цвета, ботинки черного цвета.

Особые приметы: шрам внизу живота справа.

Всех, кому что-либо известно о Сергее Аксенове, просят позвонить по телефону 8(4742) 34-74-47. Анонимность гарантируется.