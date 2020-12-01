Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 1 декабря 2020 года: выписали 145 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 1 декабря 2020 года - за сутки медики выписали 145 человек. По данным регионального оперштаба, за все время пандемии с COVID-19 справились 9 190 липчан.

Напомним, что в регионе еще у 133 жителей выявили коронавирусную инфекцию. На этот раз больше всего зараженных оказалось в Грязинском районе - 46. В Липецке диагноз подтвердился у 28 человек. В Ельце у 14. В Становлянском районе у 13. В Елецком районе заболели 10 местных жителей. В Добрнском и Липецком районах - 5. В Лев-Толстовском и Усманском районах по 3 зараженных. В Долгоруковском и Измалковском районах по 2 новых случая. В Добровском и Лебедянском - по 1.

Лечение продолжают 2 068 человек. Из этого числа госпитализировали 678 пациентов. У остальных болезнь протекает в легкой форме.

Умерли 117 человек. Утром сообщили о смерти двух женщин и двух мужчин. Днем появилась информация о жительнице Лебедянского района 1950 года рождения, которая также скончалась от COVID-19 и сопутствующих причин.