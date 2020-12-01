В Липецке появились быки, побеждающие коронавирус

В Липецке быки победили коронавирус Фото: СОЦСЕТИ

В центре Липецка появилась необычная инсталляция. На улице Интернациональная установили двух быков. Головы их направлены к третьей фигуре - зеленому шару, который олицетворяет коронавирус. Животные вот-вот атакуют заразу с двух сторон, и у COVID-19 не останется шансов.

Напомним, что символ 2021 года - белый металлический бык. Видимо, авторы объекта верят, что Новый год принесет человечеству победу над коронавирусом. Инсталляцию уже оценил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

- Думаю, что это хороший креатив, - написал губернатор в своем Инстаграм. - В новом году ковид надо победить. Авторы молодцы.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился у 133 человек. За все время пандемии зарегистрировано 11 375 COVID-19.