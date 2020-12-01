Цветочный рынок в Липецке переехал в новые районы

Цветочный рынок в Липецке переехал на новое место Фото: Юлия КЛЮЕВА

Месяц назад, 1 ноября, в Липецке закрылся цветочный рынок в районе Кольцевой. Напомним, на объекте выявили нарушения противопожарной и санитарной безопасности. Работать в павильонах было опасно.

Власти предложили предпринимателям 2 пути решения - провести реконструкцию рынка или переехал на новое место. Как сообщили в пресс-службе мэрии, собственник решил закрыть объект, так как обновлять помещения было нецелесообразно.

Многие цветочные предприниматели переехали на рынок "Европейский". Часть киосков работает круглосуточно. Арендная плата на новом месте ниже, чем была ранее. В перспективе бизнесмены хотят построить еще один рынок около гипермаркета "Линия". Но пока это только в планах.