В зоопарке Липецка проводят конкурс на лучшую новогоднюю маску

В Липецком зоопарке объявили конкурс на лучшую новогоднюю маску Фото: Юлия КЛЮЕВА

В зоопарке Липецка стартовал конкурс на лучшую новогоднюю маску. Организаторы предлагают липчанам смастерить карнавальное украшение и принести в зоопарк до 15 декабря.

Как сообщили в пресс-службе зверинца, маску можно сделать из любых материалов. По форме и размерам ограничений тоже нет. Единственное условие - подойти к к работе творчески и оригинально.

Жюри оценит маски по нескольким критериям: мастерство исполнения, творческий замысел и оригинальность. Результаты объявят 15 декабря. Победители получат пригласительные в зоопарк, а также памятные сувениры.

Напомним, что из-за теплой погоды в зверинце не могли уснуть медведи - Маша и Миша. Животные стали более вялыми, однако впасть в спячку оказалось проблемой. Подробности здесь.