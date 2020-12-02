НЛМК победил на международном конкурсе «Экологическая культура. Мир и согласие»

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Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, победил в международном конкурсе «Экологическая культура. Мир и согласие» в номинации «Экологическая культура в промышленности и энергетике».

Конкурс под патронажем неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского помогает популяризировать проекты компаний по улучшению качества окружающей среды, развитию экологического мышления, внедрению и разработке инновационных технологий в области охраны окружающей среды.

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