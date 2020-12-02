В Липецке чиновников наказали за травму школьника на уроке физкультуры

Инцидент с травмированием школьника на уроке физкультуры в Липецке привлек внимание прокуратуры. По данным ведомства, все случилось 12 ноября в тренажерном зале Кадетской школы имени Майора милиции Коврижных.

На уроке физкультуры дети играли с мячом, выполняя упражнение, два пятиклассника столкнулись, после чего один из них попал в больницу. В ходе проверки выяснилось, что зал не был приспособлен для таких упражнений. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, тренажерный зал не соответствовал по площади санитарным нормативам, что и привело к травме.

В итоге в адрес директора школы внесли представление с требованием наказать виновных должностных лиц. Информацию также направили руководству областного управления образования.