Под Липецком столкнулись внедорожник и микроавтобус – пострадал водитель

В ДТП пострадал водитель микроавтобуса Фото: Лия МУРАДЬЯН

Авария произошла в понедельник, 1 декабря, на трассе Липецк – Данков в Лебедянском районе Липецкой области. Около 15.30 37-летний мужчина на внедорожнике «Фольксваген Тигуан» въехал в микроавтобус «Форд Транзит», за рулем которого был 63-летний водитель. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по области, в аварии пострадал водитель микроавтобуса, мужчину с различными травмами увезли на скорой в Лебедянскую районную больницу.

Это была единственная авария с пострадавшим в области за сутки. Вместе с тем ДТП без жертв и травмирования людей зарегистрировали 25. За тот же период автоинспекторы выявили на дорогах области 1619 нарушений ПДД. 10 водителей сели за руль пьяными, 45 – забыли пристегнуть ремни безопасности.