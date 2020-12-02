От коронавируса в Липецкой области за сутки умерли три человека

Число умерших от коронавиурса в Липецкой области на 2 декабря 2020 года составило 125 человек. По данным оперативного штаба на утро, за текущие сутки в инфекционных госпиталях региона скончались сразу 3 человека с COVID-19 – две женщины и мужчина.

69-летний мужчина проживал в Задонском районе, женщины 73 и 76 лет – в Липецке. Официально смерть наступила от коронавируса и сопутствующих причин. Администрация региона выразила соболезнования родным и близким умерших.

Стоит отметить, что опасения медиков подтвердились – в регионе растет смертность от коронавируса среди людей старше 65 лет. Накануне, 1 декабря, стало известно о смерти сразу 9 пациентов.

Напомним, в области продлили режим обязательной самоизоляции для пенсионеров, теперь он действует до 16 декабря.