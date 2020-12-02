«Открытие»: ставки по вкладам выросли

Речь идет о вкладах, открытых в отечественной валюте.

Отныне по срочным вкладам при размещении от 750 тысяч рублей на 181 день с выплатой дохода в конце срока вклада ставка составляет 4,75%. Для клиентов со статусом «Премиум» данные условия будут действовать при размещении любой суммы.

По вкладам «Активное пополнение» и «Свободное управление», предусматривающим возможность более гибкого управления средствами на депозите, максимальная ставка также увеличена: до 4,45% и 4,4% соответственно. Кроме того, клиенты, размещающие средства в инвестиционные инструменты в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», могут рассчитывать на повышенную ставку по вкладу «Открытый» — до 6,55% годовых.