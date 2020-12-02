Игорь Артамонов по пути на работу проверил наличие лекарств в липецких аптеках

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Первой он посетил государственную аптеку на улице Зегеля и поинтересовался есть ли в наличии препараты, применяемые при лечении внебольничных пневмоний. В частности, антибиотики - левофлоксацин, цефтриаксон, азитромицин, и противовирусные – арбидол, гриппферон, ингавирин.

Все перечисленные главой региона лекарства в аптеке были. По словам сотрудника, антибиотики отпускаются по рецепту. Они есть в достаточном количестве, как для взрослых, так и для детей. Ажиотажного спроса сейчас не наблюдается. Если препарата нет, фармацевт предлагает аналог. Противовирусные препараты отпускаются без рецепта, их также хватает. Также можно заказать лекарства, заказ формируется ежедневно.

Игорь Артамонов зашел еще в три аптеки. «В частных аптеках ситуация с лекарствами не такая стабильная, как в «Липецкфармации». В одной не оказалось части противовирусных препаратов. Удручает, что в сетевой аптеке не было антибиотиков, применяемых при лечении коронавируса. Сообщим в региональный Росздравнадзор и потребуем проверить эту сеть аптек», - сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.