В Липецке и области работающим пенсионерам на 2 недели продлили больничные из-за коронавируса

В Липецке и области продлили карантинные больничные для пенсионеров. Согласно Постановлению №645, работающие липчане 65 лет и старше могут оставаться дома еще 2 недели - до 16 декабря.

По данным пресс-службы мэрии, листки нетрудоспособности с кодом "03" откроют с 3 по 16 декабря. В этот период пожилые липчане должны соблюдать режим самоизоляции. Документы для оформления больничных предоставляют работодатели.

Карантинный период оплачивается за счет средств Фонда соцстрахования. Подробнее об этом можно узнать на главной странице официального сайта отделения соцстраха Липецкой области.

Напомним, что за минувшие сутки 135 жителей региона заболели коронавирусом. За все время пандемии выявили 11 510 случаев заражения COVID-19.