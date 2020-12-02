Автобусы по проспекту Победы в Липецке могут пустить через 2 недели

Липчане все чаще спрашивают, когда по проспекту Победы пустят автобусы. Как сообщили в городском департаменте транспорта, в настоящий момент подрядчик обеспечивает необходимый уровень безопасности на магистрали. После этого участок должна проверить Госавтоинспекция, согласовать схему движения общественного транспорта.

По данным департамента, на работы и согласования уйдет не более 2 недель. А затем автобусы вновь поедут по проспекту Победы в Липецке.

Напомним, реконструкция магистрали в областном центре ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Пока по проспекту пустили только автомобили. Городской общественный транспорт ездит по дороге-дублеру - улице Папина.