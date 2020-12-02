Коронавирус в Липецке, новости на 2 декабря 2020 года: по числу заболевших в регионе лидирует Липецк

За сутки в Липецкой области 135 человек заболели коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки в Липецкой области выявили 135 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, большая часть больных оказалась из Липецка - 64 человека. В Грязинском районе диагноз подтвердился у 19 местных жителей. В Краснинском районе - у 10. В Липецком районе заразились 9 человек. В Добринском - 8. В Чаплыгинском районе выявили 7 новых случаев. В Ельце - 5. В Добровском и Измалковском районах заболели по 4 жителя. В Становлянском - 3. В Елецком районе - 2.

За все время пандемии в регионе зарегистрировано 11 510 случаев COVID-19. За сутки медики выписали 140 пациентов. Всего выздоровели 9 330 липчан. Лечение продолжают 2 060 человек. Из них 810 пришлось госпитализировать. Дома остаются 1 250 пациентов, так как у них болезнь протекает в легкой форме. Умерли 120 жителей Липецкой области .