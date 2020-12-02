В четверг в Липецке от 3 до 8 градусов мороза, местами снег

Липчане ждут снег, но, судя по прогнозам, его пока не будет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 3 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью преимущественно без осадков. Столбик термометра опустится до 9-14 градусов.

В светлое время суток местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха составит 3-8 градусов ниже ноля. Атмосферное давление без существенных изменений - 761 мм рт.ст.

В пятницу, 4 декабря, синоптики обещают облачную погоду. Снега не ожидается. Ночью до 7 градусов мороза. Днем около -4 градусов. Ветер юго-восточный 7-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт.ст.

Долгота дня - 7 часов 54 минуты. Самая длинная ночь в этом году будет с 20 на 21 декабря. Затем световой день начнет увеличиваться.