Под Липецком пропал высокий 34-летний мужчина

В Липецкой и Белгородской областях ищут мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области пропал мужчина. По данным поискового отряда "Лиза Алерт", ищут 34-летнего Васильева Дмитрия Ивановича. Он перестал выходить на связь 27 ноября. Может находиться в Ельце, Старом Осколе Белгородской области, либо другом городе.

Приметы: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы русые.

Был одет: черная куртка с желтыми вставками, синие спортивные брюки, темно-синие кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Дмитрия Васильева или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112" - номер экстренных служб.