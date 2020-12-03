Под Липецком "ВАЗ" сбил пешехода: пострадавший в больнице

В Липецкой области сбили пешехода Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 821 нарушение Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 11 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 42 человека не стали пристегиваться ремнями безопасности. Автомобилисты 1 455 раз превысили допустимую скорость. Произошло 25 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 2 декабря, на дороге Орел-Тамбов в районе Ельца "ВАЗ-21099" сбил 48-летнего мужчину. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего с травмами доставили в больницу, а затем госпитализировали. По предварительным данным, автомобилист не притормозил перед "зеброй". Окончательные причины установят в ходе расследования.

Напомним, в случае происшествия звонить на номер "112".