Под Липецком голодный рецидивист украл банки с соленьями и опустошил их

В Липецкой области голодный рецидивист украл соленья Фото: Юлия КЛЮЕВА

В конце ноября в Лебедянском районе в в одном из домовладений из сарая похитили соленья. Злодей украл банки с солеными огурцами и помидорами, фаршированным перцем, вареньем. Когда пришел вор, жительница вместе с ребенком находилась дома. Женщина увидела, как во дворе сработал датчик света, а затем услышала звук разбившегося стекла.

Утром участковый установил личность подозреваемого. Им оказался 42-летний неработающий ранее судимый местный житель. Банки с соленьями оказались у него в доме. Некоторые из них голодный рецидивист уже открыл и съел содержимое. Мужчина не стал отпираться и признал свою вину.

Как сообщили в этот четверг, 3 декабря, в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемому вынесли подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище".