Житель Липецка натравил на полицейских бойцовскую собаку

В Липецке признали виновным 30-летнего мужчину, который натравил собаку на полицейских. Вечером 21 ноября подсудимого пытались доставить в отдел. Однако, вместо того, чтобы сесть в машину, он натравил на правоохранителей бойцовскую собаку породы "американский стаффордширский терьер".

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, пес причинил полицейским легкий вред здоровью. Кстати, липчанин находился под административным надзором. Но через несколько дней после произошедшего он покинул свой дом и отправился жить в другое место. О переезде рецидивист не предупредил.

Подсудимому предъявили обвинение по ч.2 ст.318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья отношении представителя власти" и ч.1 ст.314.1 УК РФ "Уклонение от административного надзора". Мужчина признал вину. Суд приговорил его к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С липчанина также взыскали моральный и материальный вред, причиненный потерпевшим.