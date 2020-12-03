Количество зараженных коронавирусом за сутки в Липецке на 3 декабря 2020 года достигло 140 человек

За сутки в Липецкой области у 140 человек подтвердился коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области прибавляется ежедневно. По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе выявили 140 новых случаев COVID-19. Напомним, что днем ранее эта цифра была меньше - 135 заболевших. Еще за день до этого - 133.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 11 650 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 9 330 липчан. Лечение продолжают 2 060 пациентов. Из них госпитализировать пришлось 810 человек, так как им необходим постоянный контроль врачей. У 1 250 жителей области болезнь протекает в легкой форме. Они находятся дома.

Напомним, что работающим пенсионерам на 2 недели продлили больничные. Липчане 65 лет и старше могут оставаться дома до 16 декабря. При этом они должны соблюдать режим самолизоляции.