Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 3 декабря 2020 года: скончались еще 5 человек

В Липецкой области от коронавируса скончались 5 человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число умерших из-за коронавируса в Липецкой области на 3 декабря 2020 года достигло 125. По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 и сопутствующих причин скончались 5 человек.

Не удалось спасти двух мужчин: 1950 года рождения из Становлянского района и 1951 года из Липецка. А также трех женщин: 1973 и 1951 года рождения из Становлянского района, 1943 года из Липецка.

Напомним, что за прошедшие сутки в Липецкой области коронавирус подтвердился у 140 человек. Это новый антирекорд за все время пандемии. Всего в регионе выявили 11 650 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 9 330 липчан. Лечение продолжают более 2 000 пациентов.