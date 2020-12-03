Под Липецком браконьер наловил рыбы на 110700 рублей

В Липецкой области поймали браконьера Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области на браконьерстве попался 37-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в акватории Матырского водохранилища подсудимый лесковыми сетями ловил рыбу. Размер ущерба от его незаконного лова - 110 700 рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. "а, г" ч.1 ст.256 УК РФ "Незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба на особо охраняемых природных территориях". Наказание по данной статье - штраф от 300 до 500 тыс. рублей, удержание с зарплаты, либо до 480 часов обязательных работ, либо до 2 лет исправительных работ или лишение свободы на тот же срок.

Грязинский суд учел смягчающие обстоятельства и назначил подсудимому штраф только в 20 тыс. рублей. Ему также придется в полном объеме возместить причиненный ущерб. Напомним, что ловить рыбу сетями запрещено.