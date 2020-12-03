Волонтеры «Стального дерева» стали победителями конкурса за лучший экологический проект

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Команда липецких волонтеров во главе с работницей НЛМК Марией Трухачевой стала победителем всероссийского конкурса «Лучший эковолонтерский отряд» в номинации «Эко-молодость». Активисты в течение двух лет реализовывали проект «Экопатруль» по очистке берегов реки Воронеж от мусора. Волонтерская инициатива была поддержана грантовой программой «Стальное дерево», которая организована при участии социального партнера НЛМК – благотворительного фонда «Милосердие».

Проект эковолонтерства объединил около 30 человек. Впервые Мария Трухачева получила грант «Стального дерева» в 2018 году и тогда ее команда на байдарках очистила от мусора 20 км прибрежной зоны. В этом году уже в рамках нового гранта волонтеры также трижды организовывали экспедиции для сбора мусора вдоль береговой зоны на территории Липецкого района. В течение минувшего лета им удалось очистить около 30 км побережья. Более 20 мешков с отходами отправили на утилизацию автотранспортом.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году программа стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с прошлого года - всем регионам присутствия Группы НЛМК в России. В 2020 году в Липецке, Ельце, Данковском и Липецком районах реализуют 23 проекта грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели социальный партнер НЛМК - благотворительный фонд «Милосердие» направит более 6 млн рублей.

Всероссийский конкурс «Лучший эковолонтерский отряд» проводят неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского и всероссийское общество охраны природы совместно с Министерством природных ресурсов и экологии России. В 2020 году в состязание за право стать лучшим эковолонтерским отрядом включились 1178 экологических объединений добровольцев из 78 регионов страны.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-службы НЛМК.