Врачи рекомендуют липецким властям запретить новогодние утренники и корпоративы

Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев в очередной раз предложил отказаться от новогодних елок для детей. Напомним, что он уже поднимал этот вопрос на одном из совещаний оперативного штаба по коронавирусу. По оценке врача, исключение могут составить только утренники в садиках без участия родителей.

Но помимо этого теперь руководитель Роспотребнадзора рекомендует ввести запрет и на праздничные корпоративы в кафе и ресторанах. Напомним, что сейчас под запретом дискотеки и караоке.

– Полный запрет корпортативов – серьезная мера, прокомментировал губернатор Игорь Артамонов. – Этот вопрос надо обсудить.

То есть точно пока не решили. Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе администрации области, стоит еще обратить внимание на фудкорты в торговых центрах, где во время новогодних каникул будет собираться немало людей.