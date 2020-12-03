В Липецкой области стало в 2 раза больше тяжелых ковидных больных, чем в 1 волну

По состоянию на этот четверг, 3 декабря, в госпиталях Липецкой области находятся 1 737 человек. Свободных коек - 24,5%. Об этом сообщили во время заседания по борьбе с коронавирусом.

По данным пресс-службы региональной администрации, вторая волна COVID-19 протекает тяжелее, чем первая. В мае тяжелое течение болезни было у 15%, находящихся в больницах. В настоящий момент показатель вырос до 30-34% от всех госпитализированных.

За минувшие сутки в лабораториях провели более 2,5 тыс. тестов. Отложенных нет. Липчанам, которые больны коронавирусом и лечатся дома, выписали 5 262 рецепта на бесплатные медикаменты на сумму более 3 млн рублей.

Напомним, что за время пандемии в Липецкой области COVID-19 выявили у 11 650 человек.