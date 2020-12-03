Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 3 декабря 2020 года: выписали 96 пациентов

Выписали еще 96 липчан, переболевших коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 3 декабря 2020 года составило 9 426 человек. За сутки медики выписали 96 пациентов. Они здоровы. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Всего в регионе зарегистрировали 11 650 случаев COVID-19. За сутки был установлен новый антирекорд - 140 заболевших. Из них 45 человек из Липецка, 30 из Ельца, 16 из Краснинского района. В Лебедянском районе забоели 11 местных жителей. В Становлянском - 6. В Грязинском и Данковском районах диагноз подтвердился у 5 человек. В Чаплыгинском - у 4. В Елецком и Липецком районах по 3 заразившихся. В Добринском, Добровском, Долгоруковском, Измалковском и Усманском районах - по 2 новых случая. В Задонском и Хлевенском районах - по 1.

Лечение продолжают 2 099 липчан. В инфекционных госпиталях лежат 828 пациентов. Дома с более легким течением болезни - 1 271 человек. Умерли 125 жителей Липецкой области.