Под Липецком вылетел с дороги и перевернулся 17-летний подросток на «Гранте»

Авария с участием несовершеннолетнего водителя произошла ночью в 2.20 на трассе Орел – Тамбов в Елецком районе Липецкой области. Там не справился с управлением 17-летний парень за рулем «Лады Гранты». Машина вылетела с дороги и перевернулась. В аварии пострадал сам водитель и его 19-летний пассажир.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, у юноши не было водительского удостоверения, он сел за руль самовольно и попал в аварию. В связи с чем родителей просят не доверять автомобили подросткам без прав.

В ДТП пострадала пассажирка Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Еще одна похожая авария произошла в селе Набережное в Воловском районе. В 15.18 на улице Центральная также не справился с управлением 28-летний водитель ВАЗ-21150. «Пятнадцатая» вылетела с дороги и въехала в дерево. В аварии пострадала 51-летняя пассажирка.