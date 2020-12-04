«Хонда» влетела в отбойник в тройном ДТП в Липецка

Серьезная авария произошла этим утром, 4 декабря, на трассе Орел – Тамбов в черте Липецка. Сразу три автомобиля, «Хонда», «Лада-Калина» и «БМВ», столкнулись в районе Сселок.

По словам очевидцев, «Цивик» столкнулся с «Ладой» на встречной, затем задел вторую иномарку, после чего машину от удара впечатало в отбойник трассы. На месте работали сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи.

Последствия аварии попали в обзор видеорегистратора с проезжавшей мимо машины. Судя по кадрам, «Хонда» получила серьезные повреждения. Сколько человек пострадали и как серьезно, пока неизвестно. В причинах аварии и кто стал ее виновником, разбираются автоинспекторы.