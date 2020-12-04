В Липецке внук забил насмерть бабушку, которая не пустила его пожить

В Липецке расследуют бытовую криминальную драму, которая случилась между родственниками в квартире на площади Мира 30 ноября. К 78-летней пенсионерке пришел ее 31-летний внук. Родственник просил выделить ему одну из комнат для проживания. Но бабушка не согласилась и разговор обернулся скандалом.

По версии следствия, бабушка разбила кружку об голову внука, а тот в ответ начал бить ее руками и ногами по всему телу. Когда пожилая женщина упала на пол, внук заботливо укрыл ее пледом, запер дверь и ушел. На следующий день тело нашел второй внук, который раньше жил с бабушкой.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 – причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, женщина скончалась от сочетанной травмы тела с повреждением внутренних органов. Мужчина сейчас под стражей и во всем сознался, ему грозит до 15 лет проживания в колонии.